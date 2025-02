Tmw - Osimhen è l'alternativa a Kolo Muani per la Juve, ma la trattativa con ADL è dura

Nicolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale ha parlato del mercato della Juventus e delle strategie di Giuntoli: "La stagione sta entrando nella parte più importante ma tanti club guardano già al futuro. È il caso della Juventus, che ha già definito la sua strategia. Per l’attacco le idee sono chiare. Il club bianconero è molto soddisfatto dell’impatto avuto da Kolo Muani. Il francese è arrivato a gennaio con la formula del prestito secco. L’obiettivo è tenerlo anche per la prossima stagione. Giuntoli sta valutando quale può essere la strada giusta da percorrere. È praticamente da escludere al momento un acquisto a titolo definitivo visto che il Paris Saint Germain non chiede meno di 75 milioni anche per una questione di bilancio. E allora l’intenzione è quella di provare a convincere il club francese magari puntando su un prestito oneroso con diritto di riscatto alto fissato per giugno 2026. Kolo Muani alla Juventus si trova molto bene e questi segnali possono aiutare parecchio il club bianconero per una conclusione positiva dell’operazione. L’ingaggio non è basso, intorno ai 6 milioni di euro, ma sicuramente sostenibile. In questi mesi insomma i contatti andranno avanti per trovare la quadratura del cerchio. Kolo Muani ma non solo.

Visto che il rinnovo di Vlahovic è fermo, la sua cessione è sempre più probabile e per questo la Juventus ha in testa Osimhen, che a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray. La trattativa non è semplice ma i bianconeri proveranno a trovare un accordo con il club del presidente De Laurentiis. Per quanto riguarda Vlahovic non ci sono stati passi concreti ma l’ipotesi Premier League resta quella più probabile. Chelsea, Manchester United e soprattutto Arsenal sono alla finestra. I Gunners osservano con attenzione anche Kean, protagonista di una grande stagione con la Fiorentina. L’attaccante viola ha una clausola di 52 milioni esercitabile nel mese di luglio. Rimanendo all’attacco, Conceicao verrà riscattato anche perché l’obiettivo è completare la linea degli esterni con giocatori di qualità. Con lui e Nico Gonzalez la fascia destra è ok poi si guarderà anche sull’altro lato dove ci sono già Yildiz e Mbangula. La Juventus resta comunque alla finestra nel caso ci dovessero essere anche altre opportunità".