Tuttosport - A Garcia sarà restituito uno Kvara molto arrabbiato: il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non ha brillato con la maglia della nazionale, come tutta la Georgia. E ora è arrabbiato, scrive Tuttosport: "A Garcia verrà restituito uno Kvara parecchio arrabbiato per queste performance non al suo livello, ma anche perché nelle ultime due sfide la Georgia ha incassato 7 reti realizzandone soltanto due e il suo rendimento parla di un solo tiro in porta, due fuori e zero assist".