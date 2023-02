Tuttosport a Spalletti: "Ora di vittorie per lo Scudetto ne mancano solo 12"

Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Cremonese aveva detto che servivano 13 vittorie per ottenere l'aritmetica del titolo.

Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Cremonese aveva detto che servivano 13 vittorie per ottenere l'aritmetica del titolo. Tuttosport oggi in edicola aggiorna i conti: "Ora ne mancano soltanto 12. Di vittorie, quelle che Spalletti ieri indicava nel numero di 13 per essere certi dello scudetto".