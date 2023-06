Tuttosport - ADL brucia anche Sousa: è spuntato un grande problema

La sensazione, come scrive il quotidiano Tuttosport, è che Aurelio De Laurentiis abbia “bruciato” anche la candidatura di Paulo Sousa

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La sensazione, come scrive il quotidiano Tuttosport, è che Aurelio De Laurentiis abbia “bruciato” anche la candidatura di Paulo Sousa per la panchina del Napoli. Perché l’incontro tra i due c’è stato eccome e si era discusso perfino di un contratto biennale, ma alla fine sembra si sia incagliato tutto sulla clausola dal poco più di un milione che il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di pagare: c’è tempo fino al 20 giugno, ma tutto tace.

Tutto così, pare definitivamente sfumato con la conseguenza che a Salerno si sono, per usare un eufemismo piuttosto indispettiti per il comportamento del tecnico portoghese e considerano chiusa la sua esperienza a prescindere dal Napoli.