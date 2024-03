Tuttosport - ADL ha chiesto aiuto a Gravina per far tornare prima Calzona dalla Slovacchia

Aurelio De Laurentiis si è arrabbiato con la Lega Serie A e DAZN per aver fissato Napoli-Atalanta il Sabato Santo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis si è arrabbiato con la Lega Serie A e DAZN per aver fissato Napoli-Atalanta il Sabato Santo, subito dopo la sosta, quando Francesco Calzona sarà impegnato fino a due giorni prima con la Slovacchia. E avrebbe chiesto aiuto a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, secondo Tuttosport:

"Una situazione che a De Laurentiis non va giù, ma alla quale non c’è soluzione e non certo per imposizioni televisive bensì per il folle calendario dell’Atalanta e che non consente il minimo margine di manovra alla Lega di A. Raccontano che questa situazione stia letteralmente facendo imbufalire De Laurentiis che vede come Calzona abbia ridato anima al Napoli e che frema all’idea di perderlo per dieci giorni. Dicono che abbia smosso mari e monti arrivando al punto di chiedere a Gabriele Gravina, che è anche vice presidente Uefa, di intercedere con la Federazione slovacca per ottenere una deroga per Calzona, ottenendo ovviamente un (imbarazzato) rifiuto".