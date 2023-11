Tuttosport - ADL vuole solo traghettatori: non è da escludere Giampaolo

Tudor resta il favorito, oggi riunione a Roma tra dirigenza azzurra e De Laurentiis



Per Rudi Garcia queste sono le ultime ore in azzurro: la sconfitta contro l'Empoli ha infatti messo fine alla pazienza di De Laurentiis e della piazza, a caccia di un sostituto che possa guidare gli azzurri fuori dalla crisi. Il patron, sottolinea Tuttosport, vuole però solo traghettatori, sperando di convincere a giugno uno tra Conte e Farioli, ecco perché non sono da escludere nemmeno le ipotesi Fabio Cannavaro (ieri ha seguito la partita al Maradona al fianco di De Laurentiis), Walter Mazzarri oltre a quella di Marco Giampaolo, quest’ultimo seguace della filosofia tattica 4-3-3.

È confermata la riunione a Roma di oggi tra la dirigenza del Napoli e il patron Aurelio De Laurentiis. Saranno presenti anche Chiavelli, Meluso e Micheli, con l'obiettivo di risolvere il futuro della panchina azzurra. Il club partenopeo sembra ormai aver fatto la sua scelta, con Rudi Garcia out e Igor Tudor in. Non è un caso che l'entourage del tecnico croato sia stato contattato subito dopo la sconfitta di ieri con l'Empoli.

Manca il sì dell'ex Juve e Verona, ma ADL ha fretta

L'ultima offerta a Tudor è un contratto di un anno più un altro anno opzionale legato alla Champions, ma ancora manca il sì dell'ex Juventus. De Laurentiis vorrebbe provare a chiudere la pratica Tudor già oggi, le prossime ore saranno decisive.