Tuttosport - Ag. Osimhen a Napoli, si tratta ancora per il rinnovo. E scatta la scintilla con Mazzarri

Due giorni di riposo per il Napoli e tempo di valutazioni per Aurelio De Laurentiis. La nuova era Mazzarri è ricominciata con tanto entusiasmo e ora, per ricaricare le pile, il tecnico ha concesso 48 ore di stop alla sua squadra, che riprenderà lunedì gli allenamenti. A Castelvolturno si è rivisto anche Victor Osimhen, tornato in Italia e già in campo per allenarsi, ma si è rivisto soprattutto Roberto Calenda, l'agente del nigeriano.

Altre discussioni per il rinnovo. C'è la scintilla con Mazzarri

Calenda ha incontrato De Laurentiis e i due hanno ancora una volta parlato del contratto dell'attaccante, come scrive Tuttosport. Osi resta in scadenza nel 2025 e l'obiettivo del Napoli è quello di rinnovare prima dell'estate, quando le big torneranno a premere per strapparlo agli azzurri. ma nel frattempo il nigeriano ha conosciuto Mazzarri ed è subito scattata la scintilla, un'ottima notizia per tutti i tifosi del Napoli.