Tuttosport - Al Napoli resta l'amarezza per la Champions per un motivo preciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Che amarezza uscire dalla Champions League. Napoli rammaricato perché è arrivato in una situazione complicata, scrive Tuttosport: "Resta il record dell’approdo ai quarti, traguardo mai tagliato dal club partenopeo, e l’amarezza di aver affrontato il Milan nel momento peggiore per la squadra di Spalletti: senza Osimhen dal 2 aprile e fino al match di martedì, senza Simeone infortunato, con Raspadori a un quarto di servizio e con il duo Kim-Anguissa squalificato per il match decisivo del Maradona, si è dimostrato essere molto difficile piegare la resistenza di un Milan che si è snaturato per buttare fuori gli azzurri dalla Champions".