Tuttosport ammette: la Juve vuole Giuntoli perché prenderà il Napoli come modello

TuttoNapoli.net

"Nuovo ds Juve: pole Giuntoli. E si riparla anche di Sartori del Bologna" scrive Tuttosport. La Juventus cerca un nuovo direttore sportivo e in pole, nelle scelte bianconere, c'è Cristiano Giuntoli, che sta per vincere uno storico Scudetto con il Napoli.

"Il direttore sportivo ha costruito una squadra in grado di dominare la Serie A partendo da basi che la Juventus prenderà a modello per costruire la squadra del futuro" e ha un contratto fino al 2024. La strada è in salita ma maggio sarà decisivo. Nel mirino anche Giovanni Rossi del Sassuolo e Ricky Massara del Milan, ma attenzione al ritorno di fiamma per Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna, che già un anno fa aveva parlato con l'allora dirigenza Juve.