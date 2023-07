Tuttosport - Anche senza Spalletti, Giuntoli e Kim il Napoli è favorito per lo Scudetto per due ragioni

Secondo Tuttosport, ad oggi il Napoli resta la squadra favorita per lo Scudetto, nonostante le partenze. Questo è quanto si legge sul quotidiano

Secondo Tuttosport, ad oggi il Napoli resta la squadra favorita per lo Scudetto, nonostante le partenze. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Dopo gli addii di Spalletti, Giuntoli, Formisano e, sul fronte squadra, sicuramente Kim, sarà possibile attribuire al Napoli ancora il ruolo di “squadra da battere”? La risposta è sì e per due ragioni. Innanzitutto, perchè le formazioni che hanno accusato un ritardo in classifica che va dai 16 ai 20 punti, non sembrano ancora nelle condizioni di insidiare il primato del Napoli. Poi, il gruppo-squadra partenopeo è solido a sufficienza e gode di un’autostima che non teme addii".