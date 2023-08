Tuttosport ancora su ADL: "Ha solleticato con sapienza i tifosi sulla vicenda Spalletti"

Dopo quelle di ieri, anche oggi il quotidiano Tuttosport torna a punzecchiare Aurelio De Laurentiis, definendo tra l'altro "di non-concorrenza" la clausola

Dopo quelle di ieri, anche oggi il quotidiano Tuttosport torna a punzecchiare Aurelio De Laurentiis, definendo tra l'altro ancora "di non-concorrenza" la clausola che lega Spalletti al Napoli nonostante i ripetuti chiarimenti dell'avvocato Grassani. Di seguito alcuni stralci:

"In Figc manifestano ottimismo circa il buon esito della trattativa. La problematica non riguarda minimamente l’accordo con il tecnico toscano, bensì la oramai famosa clausola di non concorrenzialità che lo stesso Spalletti aveva sottoscritto con il Napoli al momento del suo addio dopo la vittoria dello scudetto. L’intoppo è legale, certo, ma anche ambientale e di opportunità perché il tecnico toscano non vuole urtare la sensibilità dei tifosi napoletani che Aurelio De Laurentiis ha provveduto a solleticare con sapienza, approfittando da consumato comunicatore anche della clamorosa opportunità del Ferragosto che gli ha consegnato una sostanziale prevalenza mediatica.

E le reazioni del mondo vicino al presidente e in generale al Napoli hanno confermato, se mai ce ne fosse bisogno, come quella della Nazionale che unisce tutti gli appassionati d’Italia sia una balla grossa così, una retorica sempre più difficile da alimentare: conta solo l’appartenenza tifosa e tribale in un ambito, come quello calcistico, sempre più rancoroso e polarizzato"