Tuttosport - Anguissa è recuperato: non c'è motivo per escluderlo dai titolari

© foto di www.imagephotoagency.it

Anguissa è recuperato e non c’è ragione che porti ad immaginare la sua esclusione per dare spazio a Raspadori. Lo scrive su Tuttosport il giornalista Raffaele Auriemma, sottolineando che l’ex Sassuolo comunque dovrebbe essere in campo dal primo minuto "ma per sostituire Kvaratskhelia sulla parte sinistra dell’attacco, mentre a destra sarà utilizzato Politano e non Lozano. Anche se Garcia lascia aperta l’eventualità di un impiego dal primo minuto del messicano, resta per lui l’indicazione voluta dalla società: fuori fino a quando non avrà firmato al ribasso il nuovo contratto".