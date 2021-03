Tuttosport: "Bloccato il casting di nuovi allenatori, ADL si riavvicina alla squadra"

Aurelio De Laurentiis pronto a dare pieno sostegno alla squadra per provare a centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Sono stati 91giorni di digiuno e di sofferenza, con l’incantesimo che si è spezzato contro una squadra alla quale Mertens piace segnare (5 in 4 partite) e De Laurentiis spera possa essere il segnale dell’attesa rinascita.

Il presidente, come succede ormai da qualche settimana, anche ieri è andato negli spogliatoi prima della partita per dare sostegno ad allenatore e squadra. Il presidente è consapevole che questo non è il momento del casting di nuovi allenatori: per provare a raggiungere il quarto posto, dovrà essere lui il primo a creare un clima positivo" si legge sul quotidiano.