Tuttosport - Che sarebbe stata una serataccia era scritto nelle stelle: spunta un dato

Il Napoli cade contro l'Inter a San Siro, ancora una volta. C'è un dato che mette in evidenza l'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli invece riprenderà la sua corsa allo scudetto con la Samp a Marassi e, per fortuna, tornerà a San Siro soltanto tra un campionato: quello di ieri, per gli azzurri, è stato il quinto ko di fila al Meazza contro l’Inter. Che per Spalletti sarebbe stata una serataccia, era scritto (anche) nelle stelle".