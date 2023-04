Tuttosport - Col Napoli per il prestigio, ma conta di più mercoledì in Coppa contro l'Inter!

Non c’è tempo per rifiatare, scrive il quotidiano torinese Tuttosport raccontando che domani la Juventus ospita all’Allianz il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è tempo per rifiatare, scrive il quotidiano torinese Tuttosport raccontando che domani la Juventus ospita all’Allianz il Napoli ed è "di fatto la partita più difficile possibile in campionato, e dovrà viverla cercando di smaltire le tossine di Europa League.

Ovviamente al netto del fatto che vincere contro la squadra di Spalletti significherebbe molto a livello di morale, prestigio e tifoseria, ma in assoluto - come peso specifico - sarà molto più importante quella di mercoledì sera a Milano contro l’Inter, dove in ballo ci sarà l’accesso alla finalissima di Coppa Italia, il 24 maggio a Roma, probabilmente contro la Fiorentina che ha vinto l’andata a Cremona con due gol di scarto. Allegri cercherà di mettere la situazione a fuoco per ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione in vista proprio della partita contro i nerazzurri".