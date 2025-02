Tuttosport - Conte fino alla sosta dovrà fare a meno di questi tre calciatori

Scherzo del destino per il Napoli, che ha perso Anguissa a causa di un risentimento muscolare avvertito nei minuti finali del match contro il Como. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno rivelato una "lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra", con un periodo di recupero stimato tra le 3 e le 4 settimane.

Questo infortunio segna il decimo problema muscolare per gli azzurri dall'inizio della stagione, e il quinto legato al muscolo soleo. Anguissa non sarà disponibile per la prossima partita contro l’Inter, mentre anche Neres e Mazzocchi sono out e cercheranno di tornare in campo per la sfida con il Milan a fine marzo. La situazione è critica per la rosa azzurra, come riportato da Tuttosport.