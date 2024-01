Tuttosport - Conte vuole l'Italia, è sfida Napoli-Roma: la situazione

Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul tecnico che è l'oggetto del desiderio di Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Conte vuole l'Italia: è duello Napoli-Roma. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul tecnico che è l'oggetto del desiderio di Aurelio De Laurentiis: "L'esonero di José Mourinho ha cambiato i piani della Roma, che si è ufficialmente iscritta alla corsa ad un nuovo tecnico per l'estate. Daniele De Rossi, subentrato fino a giugno, spera in una parabola all'Inzaghi-laziale, che da semplice traghettatore è poi diventato tecnico ufficiale per diverse stagioni, ma l'impresa è molto complicata.

Scontato anche l'addio a Napoli di Walter Mazzarri, con gli azzurri che hanno un obiettivo ben fisso in testa: Antonio Conte. Il tecnico vuole tornare in Italia dopo la separazione consumata un anno fa con il Tottenham ed è già stato contattato dai campani. Non se ne è fatto nulla una prima volta, ma in estate De Laurentiis proverà il rilancio. E la Roma spaventa, visti i 7.5 milioni che offriva a Mourinho. A Londra Conte ne guadagnava 9.5, ha richieste economiche importanti ma i Friedkin non sono spaventati. E l'ipotesi Conte prende piede.