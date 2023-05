Tuttosport contro ADL: "Chi ha parlato di Scudetto dell'onestà s'è poi ritrovato accusato..."

TuttoNapoli.net

"Questo scudetto è più pesante, bello e importante degli altri due della storia del Napoli". A sostenerlo, dalle colonne di Tuttosport, è Guido Vaciago. Il trionfo porta gli azzurri "oltre il mito di Diego, consacrando una squadra, un progetto serio e sostenibile del suo presidente, il lavoro di un allenatore e dei suoi giocatori. Maradona ha scritto una favola irripetibile, questo Napoli è un saggio di come si costruisce una squadra vincente". Se dagli Scudetti di trent'anni fa si era propagata "una narrativa iperbolica incentrata sul supereroe", su questo è possibile " costruire un futuro illuminista, composto da scelte impopolari, ma lucidamente coraggiose". Il giornalista chiosa poi con un appunto mosso ad Aurelio De Laurentiis, il quale "ha dichiarato che questo è lo scudetto 'dell’onestà'.

L’abbiamo già sentita questa frase e non ha portato proprio fortuna a chi l’ha pronunciata, essendosi poi ritrovato con una relazione Figc che lo accusava di illecito sportivo. D’altronde un allenatore palestinese di duemila anni fa diceva al pubblico e ai suoi dodici giocatori (rosa cortissima, ma tosta): 'Chi è senza peccato scagli la prima pietra'. E non ne è mai volata nessuna. È lo scudetto del... Napoli e tanto dovrebbe bastare per goderselo fino in fondo, come le gioie più vere".