Tuttosport contro ADL: "Inelegante sulla FIGC. Ed i bilanci del Napoli non sono un modello"

L'edizione odierna di Tuttosport commenta il comunicato di Aurelio De Laurentiis di ferragosto,

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport - in un articolo a firma Stefano Salandin - commenta il comunicato di Aurelio De Laurentiis di ferragosto in merito alla vicenda Spalletti, scrivendo che "il presidente commette una invasione di campo piuttosto inelegante perché la clausola, quindi l’eventuale pagamento, riguarda lui e Spalletti, non certo la Figc che, oltre a non essere in concorrenza diretta con il club, demanda ovviamente la soluzione al tecnico.

Quanto alle abilità imprenditoriali, - prosegue - è un fatto che da quando è presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sappia come e per chi far di conto oltre che per il club, come dimostra la tabella accanto elaborata sui dati dei bilanci certificati. Sia per lui che per il calcio Napoli, almeno a leggere gli ultimi bilanci che qualcuno si è affannato a portare come modelli. Quanto ai rapporti personali e politici presenti e futuri, a prescindere dalle clausole e dai ct ci saranno di sicuro molti altri capitoli".