Tuttosport - Così ADL ha accolto le parole al miele di Osimhen

Questo il pensiero di Tuttosport oggi in edicola, che scrive del futuro dell'attaccante nigeriano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le parole al miele di Osimhen su Napoli, la palla passa ad Aurelio De Laurentiis. Questo il pensiero di Tuttosport oggi in edicola, che scrive del futuro dell'attaccante nigeriano: "Il patron ha stabilito un prezzo alle altrui voglie: almeno 100 milioni di euro, meglio ancora 150. Pure per il Psg, interessato, non si tratta esattamente di spiccioli. Ma Adl non vuole fare sconti e sa che la permanenza del simbolo dello Scudetto vorrebbe dire parecchio. Dunque ha accolto con piacere le belle parole di Victor.

Sa anche bene, però, il patron, che la permanenza di Osimhen andrebbe a braccetto con un rinnovo di contratto con tanto di adeguamento corposo. Si sta trattando, ammiccanti. E da arte sua, il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, si sta dando da fare per spiegare al bomber mascherato i grandi progetti che ha in mente".