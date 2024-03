Tuttosport - Decisione su Acerbi non è sconfitta alla lotta al razzismo, ma vittoria del diritto

"Non sapremo mai chi ha detto la verità tra Juan Jesus e Francesco Acerbi, ma non si può discutere la mancata condanna di quest’ultimo".

"La polemica non fermi la lotta al razzismo". Titola così un pezzo di commento sulle pagine odierne di Tuttosport, a firma del direttore del quotidiano Guido Vaciago e dedicato al caso che ha visto coinvolti Acerbi e Juan Jesus: "Che senza prove certe non si condanna è un principio inderogabile della Giustizia.

Non sapremo mai chi ha detto la verità tra Juan Jesus e Francesco Acerbi, ma non si può discutere la mancata condanna di quest’ultimo. E questa non è una sconfitta della lotta al razzismo, ma una vittoria del diritto che si fonda sul dubbio del giudice, sicuro solo della buona fede di Juan Jesus e dell’insulto di Acerbi, ma non abbastanza della sua valenza discriminatoria".