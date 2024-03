Tuttosport - Due recuperi per Allegri: Chiesa sarà subito titolare contro il Napoli

Danilo e Federico Chiesa hanno pienamente recuperato dai loro rispettivi guai fisici e saranno a disposizione per la trasferta del Maradona.

Allo stato attuale delle cose - riferisce Tuttosport - non ci può pienamente sbilanciare, ma su uno dei due giocatori la decisione sembra essere stata presa. Se su Danilo ci sono ancora dei dubbi, questi sono rientrati per ciò che riguarda Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero ha smaltito il problema fisico accusato nella giornata di mercoledì e potrà scendere in campo dal primo minuto contro i campioni d'Italia.