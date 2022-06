Tuttosport - Ecco l'acquirente per Politano: lo vuole Italiano

La Fiorentina piomba su Matteo Politano, che pare intenzionato a lasciare il Napoli come annunciato dal suo agente Mario Giiuffredi.

La Fiorentina piomba su Matteo Politano, che pare intenzionato a lasciare il Napoli come annunciato dal suo agente Mario Giiuffredi. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: “Per il centrocampo radar accesi su Amiri tornato al Bayer Leverkusen dopo il prestito al Genoa, contratto in scadenza nel 2024. Per l’attacco in pole si conferma Pinamonti, la chiave di volta con l’Inter può essere Milenkovic. Il club monitora Djuric in scadenza con la Salernitana mentre per la fascia interessa Politano”