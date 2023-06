Tuttosport - Falchi salernitani insistono per azioni legali dopo incontro ADL-Sousa

"A Napoli si fanno forti del fatto che Sousa aveva a disposizione una “finestra” fino al 20 giungo per parlare con altri club"

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima molto teso tra Napoli e Salernitana dopo l'incontro in segreto tra De Laurentiis e Paulo Sousa. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "A Napoli si fanno forti del fatto che Sousa aveva a disposizione una “finestra” fino al 20 giungo per parlare con altri club, ma intanto gli avvocati granata stanno approfondendo i dettagli per verificare se lo status contrattuale consentisse incontri di persona con altre società.

I falchi salernitani insistono per le azioni legali mentre nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un contatto personale tra De Laurentiis e Iervolino. E’ curioso, però, che nei giorni scorsi lo stesso Iervolino avesse inviato una Pec a Paulo Sousa per esercitare il rinnovo automatico del contratto: la stessa mossa che operò Adl con Spalletti, ma senza gli esiti sperati".