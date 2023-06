Tuttosport - Garcia la scelta più logica: l'obiettivo è proseguire il progetto tecnico di Spalletti

Rudi Garcia rappresenta la scelta più logica per permettere al Napoli di proseguire nel progetto tecnico di Luciano Spalletti

Rudi Garcia rappresenta la scelta più logica per permettere al Napoli di proseguire nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport raccontando dell'arrivo del tecnico francese: "La più logica, ma non la prima opzione di De Laurentiis che aveva inizialmente puntato su Luis Enrique e subito dopo su Vincenzo Italiano. «Dopo averlo conosciuto e frequentato negli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli», aveva scritto il patron azzurro alle 21 di giovedì sul suo profilo Twitter, rompendo gli indugi sul nome del nuovo allenatore e dopo aver atteso finchè ha potuto le decisioni del Psg su Galtier.

L’ex coach della Roma ha firmato un contratto biennale con opzione unilaterale a favore del Napoli per il terzo anno e riceverà la somma di 3,1 milioni netti a stagione (più bonus) che diventano 4,5 in virtù del decreto crescita che permette al club azzurro di risparmiare il 50% per le tasse sugli emolumenti di un professionista che arriva dall’estero".