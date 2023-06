Tuttosport - Garcia sblocca Giuntoli alla Juve? Incontro con ADL: la situazione

L'uomo mercato è in parola con la Juventus, ma ancora Aurelio De Laurentiis non ha dato il proprio via libera in merito.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La scelta dell'allenatore del Napoli del dopo Spalletti, nello specifico Rudi Garcia, secondo Tuttosport potrebbe sbloccare la situazione legata a Cristiano Giuntoli. L'uomo mercato è in parola con la Juventus, ma ancora Aurelio De Laurentiis non ha dato il proprio via libera in merito alla risoluzione del contratto attualmente valido fino al 2024. L'arrivo dell'allenatore francese però per il quotidiano porterà il numero uno azzurro ad affrontare da oggi la questione, con un incontro faccia a faccia fra i due che potrebbe togliere gli ultimi ostacoli nella strada verso Torino.