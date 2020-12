Tuttosport - Giampaolo vicino all'esonero e Cairo ha in mente il sostituto: decisiva la gara di Napoli

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamani si occupa del futuro della panchina di Marco Giampaolo. "Donadoni piace a Cairo" scrive il quotidiano, il destino di Giampaolo dipende dal Napoli perché se il Toro prenderà un'imbarcata allora potrebbe arrivare una drastica decisione. Donadoni è libero ed è un tecnico da sempre stimato da Cairo. E le voci su di lui sono in crescita. Ma non c'è in ballo solo l'ex Bologna. Sempre in lizza l'ex Moreno Longo, Vagnati non perde di vista Semplici con il quale ha avuto un ottimo rapporto alla SPAL. Valutato anche l'ex Parma Roberto D'Aversa.