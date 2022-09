Tuttosport: "Giroud no limits. Mai così solo, mai così letale. Ora il Napoli"

Olivier Giroud sarà ancora una volta l'usato sicuro a cui si affiderà Stefano Pioli contro il Napoli

Olivier Giroud sarà ancora una volta l'usato sicuro a cui si affiderà Stefano Pioli contro il Napoli, nel big match di domenica sera. Le assenze di Rebic, Origi e Leao fanno restare disponibile solo l'attaccante francese che però è in grande forma, nonostante la sfilza di presenze da titolare. Il titolo proposto da Tuttosport recita: "Giroud no limits. Mai così solo, mai così letale". Nell'anno solare 2022 è già a quota 14 gol in 31 partite, une media impressionante per un ragazzo di 35 anni. Uomo dai gol nelle partite pesanti, anche con il Napoli che se lo ricorda bene.