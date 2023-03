Tuttosport - Giuntoli lavora per il dopo Osimhen: ha due nomi nel mirino

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato all'eventuale addio in estate di Victor Osimhen

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato all'eventuale addio in estate di Victor Osimhen, richiesto da tutte le big d'Europa con Bayern Monaco e United in prima fila. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

"Intanto il ds Giuntoli è all'opera per l'eventuale sostituzione del capocannoniere di Serie A, in lizza i nomi di Rasmus Hojlund e Victor Boniface, entrambi con cartellini dal valore tra i 40 e 50 milioni di euro".