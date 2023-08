Tuttosport - Il Napoli non cambia filosofia sul mercato: arriveranno altri 'sconosciuti'

La filosofia del Napoli sul mercato non cambia per uno Scudetto vinto. E' quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La filosofia del Napoli sul mercato non cambia per uno Scudetto vinto. E' quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il club campano - nonostante lo scudetto vinto - non ha mutato la propria filosofia aziendale: i campioni vanno costruiti in casa. Ecco perché continueranno ad arrivare calciatori emergenti e semi sconosciuti alla maggior parte dei tifosi, ma - come accaduto in passato - destinati a diventare dei top player all’ombra del Maradona".