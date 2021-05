Tuttosport insiste: "ADL in caso di Champions può riavvicinare Gattuso"

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Rino Gattuso: "Napoli, in caso di Champions De Laurentiis proverà a tenere Gattuso". De Laurentiis domani sarà al Maradona e spera di poter scendere negli spogliatoi a fine gara per festeggiare il ritorno in Champions, tentando un primo approccio per confermare Gattuso. La tifoseria spera nella riappacificazione. Se arriveranno dei segnali da parte di ADL, a quel punto toccherà al tecnico decidere se riaprire un dialogo o se salutare. In caso di addio poi, la palla passerà a De Laurentiis che dovrà sperare in un'altra scelta fortunata.