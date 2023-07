Tuttosport - Ipotesi di prolungamento biennale per Osimhen: il punto sui rinnovi

Il Napoli continua nell’operazione rinnovi. A fare il punto sulle operazioni in casa azzurra è l'edizione odierna di Tuttosport:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua nell’operazione rinnovi. A fare il punto sulle operazioni in casa azzurra è l'edizione odierna di Tuttosport: "Dopo aver annunciato quello del capitano Giovanni Di Lorenzo fino al 2028 (con opzione 2029), il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per assicurarsi anche quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Ieri è toccato all’agente del georgiano presentarsi nel ritiro di Dimaro, anche per il talentuoso esterno - decisivo nell’ultima corsa scudetto - si ragiona in chiave 2028 con opzione 2029, con sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Definito Kvara, resterà da sistemare un altro punto di forza come Victor Osimhen, con il quale sono state poste le basi per andare oltre il 2025: ipotesi di un prolungamento biennale.