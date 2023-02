Tuttosport - Kim in diffida: salgono le quotazioni di Juan Jesus per Empoli

L’automa Lobotka ed il guerriero Anguissa non conoscono soste, al pari di Osimhen, tutti elementi che si riposano giocando.

Non solo Mario Rui e Politano ad Empoli. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport potrebbe esserci spazio per Juan Jesus, anche perché Kim è in diffida e sarebbe un peccato non averlo nel big match di venerdì con la Lazio. L’automa Lobotka ed il guerriero Anguissa - si legge - non conoscono soste, al pari di Osimhen, tutti elementi che si riposano giocando.