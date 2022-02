Tuttosport - Koulibaly già oggi a Castel Volturno: con l'Inter ci sarà

Kalidou Koulibaly sarà presente al centro della difesa contro l'Inter. Ha pochi dubbi sulla questione l'edizione odierna di Tuttosport, che riferisce come il difensore è atteso già oggi a Castel Volturno:

"E proprio contro l'Inter ci sarà il ritorno del leader della difesa, Kalidou Koulibaly che oggi rientrerà a Castelvolturno con l'umore a mille dopo la vittoria della Coppa d'Africa con il Senegal. Troverà una squadra rigenerata dagli ultimi risultati e che punta ad arrivare sempre più in alto. Chi lo ha sostituito per più di 2 mesi (l’ultima gara in azzurro l’ha giocata il 1 dicembre contro il Sassuolo poi infortunio e nazionale lo hanno tenuto lontano da Napoli) non lo ha fatto rimpiangere. Juan Jesus ha offerto garanzie e quando ha giocato titolare ha permesso al Napoli di tenere la media dei gol subiti quasi inalterata rispetto a quando in campo c’era Koulibaly".