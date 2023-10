Tuttosport - L'ipotesi più probabile per il dopo Garcia non entusiasma lo spogliatoio

Rudi Garcia resta al suo posto, almeno per ora, ma le prossime partite saranno decisive. Chi arriverà al suo posto in caso di addio?

Rudi Garcia resta al suo posto, almeno per ora, ma le prossime partite saranno decisive. Chi arriverà al suo posto in caso di addio? Secondo Tuttosport, c'è un'ipotesi su tutte: “Quella di Igor Tudor, un buon allenatore ma non di certo quello che scalda l’entusiasmo della tifoseria, né tantomeno quello dello spogliatoio. L’ipotesi Mazzarri, invece, rappresenta l’extrema ratio se non ci fossero margini da parte di Garcia per recuperare la stagione”.