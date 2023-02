Tuttosport - La forza della panchina anche in Champions: vista la classifica marcatori?

"La grandezza del Napoli va letta anche attraverso le alternative ai “titolari del primo minuto”". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport

Ma non sono gli implacabili Osimhen e Kvaratskhelia, bensì Simeone e Raspadori, entrambi a quota 4 gol, pur avendo un minutaggio ridotto in coppa: per l’ex Sassuolo 213’ e per l’argentino 251’. Con questi numeri e con questa continuità, il presidente De Laurentiis fa bene a crederci".