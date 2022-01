Tuttosport - La gara delle assenze: 15 complessive per Napoli e Samp

"AI Napoli serviva vincere, per dare continuità al pareggio di giovedì in casa della Juventus e per cancellare i tre ko di casalinghi di fila. E vittoria fu, grazie ad un supergol di Petagna". Questo il commento di Tuttosport all'indomani della vittoria sulla Sampdoria: "E' stata una gara divertente, ancorchè caratterizzata dalle numerose assenze, 7 sul fronte Samp e 8 per il Napoli, che sabato sera aveva saputo della positività al Covid di Zielinski. E' rientrato dalla quarantena, invece, Luciano Spalletti, tornato a guidare la squadra.

E' tornato e ha ritrovato un Napoli coraggioso anche allo stadio Maradona. L'1-0 finale racconta di un match nel quale gli azzurri hanno ottenuto il massimo, al cospetto di una Samp che ha provato a raddrizzare il punteggio nella parte finale della partita, con l'innesto di Caputo al fianco di Quagliarella-Gabbiadini, senza però mai impensierire il portiere Ospina" .