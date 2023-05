Tuttosport - La Salernitana ha rinunciato a oltranza: c'è un dato che lo testimonia

Una Salernitana di certo non arrendevole, arrivata al Maradona però per difendersi, strappa un punto al Napoli. Questa l'analisi di Tuttosport

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una Salernitana di certo non arrendevole, arrivata al Maradona però per difendersi, strappa un punto al Napoli. Questa l'analisi di Tuttosport: "Ma come? Era lì, ormai stretto nel pugno chiuso verso il cielo, quello degli 11 principi azzurri e dei 55mila fan assembrati sugli spalti del Maradona. Lo avevano afferrato quando la zuccata di Olivera aveva fatto crollare la resistenza e la rinuncia ad oltranza della Salernitana (73% di possesso palla a favore del Napoli), con il gol del vantaggio che avrebbe avuto come conseguenza il titolo di campioni d’Italia: la Lazio, sconfitta in casa dell’Inter, non avrebbe potuto più raggiungere gli azzurri nelle ultime 6 sfide di campionato.

Finalmente il tricolore, finalmente è qui e per 24’ aveva illuso chi stava per cucirlo di nuovo sul petto. Poi, è schizzato via nuovamente, quel triangolino birbante, allontanato con la pedata mancina del senegalese Dia".