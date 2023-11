Tuttosport - La zona Champions è il vero motivo che ha portato ADL a scendere negli spogliatoi

Risultato? La squadra ha reagito, recuperato due gol e sperimentato un nuovo modo di giocare: il 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase di ripiegamento

“De Laurentiis aveva reagito in maniere furente davanti a quello spettacolo sconcertante". Così scrive l'edizione odierna su Tuttosport sulla reazione del patron al pessimo primo tempo giocato dai suoi contro il Milan: "Aveva sentito l’esigenza di dover scuotere la squadra in bambola. Con quel Napoli in confusione, il patron ha dovuto spezzare il rituale sacro di uno spogliatoio dove durante il match devono esserci soltanto quelli strettamente coinvolti all’evento gara.

Risultato? La squadra ha reagito, recuperato due gol e sperimentato un nuovo modo di giocare: il 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase di ripiegamento. La zona Champions League è il vero motivo che ha portato De Laurentiis a reagire al termine del primo tempo. Gli 80 milioni provenienti dalla Champions sono vitali per la tenuta dei conti. Il vero obiettivo del patron è questo, anche se i numeri raccontano che gli azzurri potrebbero ancora lottare per il titolo, e le prossime tre sfide saranno un’altra tappa per capire se la squadra ha veramente reagito".