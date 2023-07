Tuttosport lancia Itakura: "Ecco perché è il profilo più idoneo per il dopo Kim"

Ko Itakura è uno dei difensori centrali seguiti dal Napoli per il dopo Kim. E per il quotidiano Tuttosport, tra i vari nomi fatti, è quello più congeniale

© foto di www.imagephotoagency.it

Ko Itakura è uno dei difensori centrali seguiti dal Napoli per il dopo Kim. E per il quotidiano Tuttosport, tra i vari nomi fatti, è quello più congeniale: "Il profilo più idoneo, per qualità e prezzo, resta il giapponese Ko Itakura.

Ha 26 anni, è stato nazionale, quest’anno al Borussia Mönchengladbach ha giocato solo 24 partite a causa della rottura del collaterale, ma è il difensore che meglio incarna le qualità che servono al Napoli: velocità, gioco aereo (1,88), capacità di pressare l’avversario anche nell’altra metà campo e lettura rapida dei cambiamenti di gioco. Con 15 milioni l’affare si può chiudere".