Tuttosport - Le parole di ADL sullo 'Scudetto dell'onestà' hanno irritato la Juve

"Sarebbe forse semplicemente più bello concentrarsi "su quanto giochi meglio il Napoli"

"È lo Scudetto dell'onestà". È questo uno dei virgolettati di De Laurentiis che, stando all'edizione odierna di Tuttosport, avrebbero provocato una certa irritazione in seno alla Juventus. E probabilmente anche in casa Inter e Milan. Se è vero che il club bianconero sta attraversando i propri guai sul fronte della giustizia sportiva, sottolinea Fabio Riva dalle colonne del quotidiano torinese, va ricordato che "anche il Napoli era stato deferito per illeciti amministrativi assieme alla Juventus e ad altre 9 squadre, il primo aprile 2022.

Tutti erano stati prosciolti, ma gli atti giunti dalla Procura di Torino avevano rimesso in gioco i bianconeri dando nuovi elementi alla procura sportiva che appunto aveva chiesto di revocare il proscioglimento dei bianconeri. Parallelamente la Procura di Napoli - che su input di quella di Lilla aveva attenzionato l’acquisto di Osimhen - ha chiesto una proroga alle indagini fino a luglio". Sarebbe forse semplicemente più bello concentrarsi "su quanto giochi meglio il Napoli e su quanto siano entusiasti i suoi tifosi, piuttosto che stilare graduatorie etiche", chiosa il giornalista.