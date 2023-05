Tuttosport - Le schermaglie tra ADL e Spalletti stanno macchiando un capolavoro

"Come macchiare un capolavoro". Scrive così Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport.

"Come macchiare un capolavoro". Scrive così Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport: "Le schermaglie e distanza tra De Laurentiis e Spalletti stanno lasciando sbigottiti i tifosi del Napoli, ancora alle prese con i festeggiamenti per lo scudetto eppure già condannati ad un futuro che non si comprende di quale forma sarà. Tra le minacce di De Laurentiis «se mi chiedete di calcio mi alzo e me ne vado» e i rompicapo di Spalletti che conclude ogni domanda sul suo destino prossimo con la frase «deve essere la società a dirlo», nessuno dei due se la sente di spiegare come realmente stanno le cose".