Tuttosport - Lo scudetto sarà del Napoli, ma per la Champions il Milan ha rimescolato tutto

"Quello che non ti aspetti, accade al Maradona. Il miglior Milan di stagione domina il Napoli, tornando a casa con un 4-0 totalmente inatteso e dai molti significati, per l'Italia e per l'Europa. Ci sono i tre punti, che vogliono dire sorpasso al terzo posto sulla coppia Inter-Roma, e c'è (soprattutto) la prestazione" . E' questa l'analisi dell'edizione odierna di Tuttosport:

"Quella che si materializza davanti ai futuri campioni d'Italia, nella serata dell'ideale passaggio di testimone. Il Milan lancia un segnale alle rivali per la Champions in Serie A e ai futuri avversari nei quarti di coppa, che propongono il derby con il Napoli tra 12 e 18 aprile. Quella che sembrava una squadra smarrita e incerta, in balia dell'avversario (vedi trasferte di Firenze e Udine), si è ritrovata per incanto: lo scudetto è andato da tempo, ma tutto si rimescola sugli altri tavoli da gioco".