Tuttosport - Lo United vorrebbe bloccare trattativa ADL-Bayern per Osimhen

TuttoNapoli.net

Tra un campionato ormai vinto e la Champions League alla portata, il Napoli si deve preoccupare anche di calciomercato. Aurelio De Laurentiis, presidente in carica, sta agendo su più fronti nel pieno del periodo degli affari.

Il patron sta valutando la montagna di richieste sorte per Victor Osimhen e in fortissimo pressing c'è il Bayern Monaco: il club tedesco ha già pronta un'offerta da 120 milioni più bonus e non dovesse bastare l'alzerebbe. Ma appena dietro nella corsa per il centravanti nigeriano c'è il Manchester United, che vorrebbe bloccare la trattativa tra De Laurentiis e il Bayern.