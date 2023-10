Tuttosport - Milan, col Napoli in difesa tornerà Kalulu. Un dubbio a centrocampo

Pioli però dovrà risolvere anche i problemi a centrocampo.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, che domani sera affronterà il Napoli al Maradona nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di Malick Thiaw, espulso nell'ultima sfida persa a San Siro contro la Juventus. Per questo motivo, il Milan dovrebbe riproporre nuovamente Pierre Kalulu al centro della difesa. Il difensore francese infatti è favorito su Simon Kjaer, con Calabria pronto a presidiare la fascia destra.

Pioli però dovrà risolvere anche i problemi a centrocampo. Loftus-Cheek probabilmente non sarà della partita mentre Reijnders è sicuro di una maglia da titolare. In cabina di regia invece potrebbe rivedersi ancora una volta Krunic, che potrebbe ricevere nuova fiducia dopo la prova contro il Paris Saint-Germain. L'ultimo posto andrà a Musah o Pobega, che potrebbe avere maggiori possibilità rispetto all'americano.