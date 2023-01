Tuttosport - Napoli ha chiuso l'accordo con Ounahi, serve l'intesa con l'Angers

Ma il calciatore ha tanti corteggiatori, come Leicester e Leeds, ed il presidente transalpino Said Chabane vorrebbe scatenare un’asta.

Ma il calciatore ha tanti corteggiatori, come Leicester e Leeds, ed il presidente transalpino Said Chabane vorrebbe scatenare un’asta. Il Napoli ha inoltrato una proposta da 15 milioni di euro, che arriverebbero quasi a 20 con i bonus, per acquistare il calciatore nella finestra di mercato di gennaio: se nessun altra formazione migliorerà l’offerta, allora l’Angers accetterà la proposta del Napoli. Ma Ounahi non arriverà subito a Napoli, resterà in prestito al club di appartenenza fino a fine stagione, perché non c’è uno slot libero da extracomunitario".