Tuttosport non sta nella pelle: "Oggi Juve a -4 dal Napoli che sentirà la pressione a Genova!"

Mettere pressione giocando d'anticipo, il nuovo ordine Juve , scrive quest'oggi Tuttosport raccontando della rimonta bianconera: "Sulla Juventus che questo pomeriggio ospita l’Udinese soffia il vento delle sette vittorie consecutive inanellate in campionato. Il seguente, infatti, è lo scenario delle ore 19:45 odierne nel momento in cui Danilo e compagni dovessero scavalcare l’ostacolo friulano: Napoli 41, Juventus 37, Milan 36, Inter 33, Lazio e Roma 30 . Una graduatoria che rappresenta l’incarnazione del sogno di qualsiasi tifoso, che alla vigilia di un turno di campionato spera in cuor suo nella vittoria della propria squadra e nei passi falsi di tutte le rivali. Ma anche una graduatoria che rappresenterebbe una realtà, seppur momentanea: quella del tardo pomeriggio odierno, appunto, in attesa che siano le avversarie ad affrontare la loro recita. E in campo, dal Napoli al Milan, scenderebbero tutte con un subdolo peso in più sulle spalle e nelle gambe, seppur in maniera magari inconscia.

L’ottava sinfonia di fila, nella cornice di uno Stadium che si annuncia tutto esaurito e brulicante di entusiasmo per i ritrovati risultati sul campo della squadra, assicurerebbe in dote alla Juventus – almeno per un giorno – il sorpasso ai danni del Milan e l’annesso secondo posto in graduatoria. Non soltanto: ridotto in sol colpo da 10 a 7 punti il divario dalla vetta alla ripresa delle danze, i bianconeri volerebbero contestualmente a -4 dal Napoli a una settimana esatta dall’atteso confronto diretto del Maradona. Tutti stimoli per il gruppo di Allegri e per l’ambiente circostante, tutta pressione in più per le contendenti".