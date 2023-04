Tuttosport - Nuvole grigie sul Napoli nonostante la vittoria contro il Lecce

Il Napoli vince al “Via del Mare”, una vittoria ottenuta con un gol di Di Lorenzo e un autogol di Gallo che ridona il sorriso al gruppo di Spalletti

Il Napoli vince al “Via del Mare”, una vittoria ottenuta con un gol di Di Lorenzo e un autogol di Gallo che ridona il sorriso al gruppo di Spalletti, scrive il quotidiano torinese Tuttosport che però sottolinea "Osimhen ancora ai box, Raspadori non al top e Simeone che esce per un infortunio: ecco le nuvole grigie sulla squadra partenopea che non avrà un centravanti in forma per la sfida di mercoledì in Champions con il Milan".