Tuttosport - Osimhen verso conferma con rinnovo: non sono arrivate offerte valide

Ultime sul futuro di Victor Osimhen sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sul futuro di Victor Osimhen sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "Sono frequenti i contatti telefonici tra De Laurentiis ed il suo agente Roberto Calenda. Finora non sono arrivate offerte sia economicamente (120 milioni il Chelsea) che come prestigio, tali da convincere il bomber a lasciare il Napoli. Per questa ragione ad oggi è molto più probabile la sua permanenza nel team partenopeo con un rinnovo da 7 milioni annui fino al 2027".