Tuttosport - Per Zielinski e Lozano stesso trattamento di Insigne: rinnovo al ribasso

Con Lozano e Zielinski sarà adottato lo stesso sistema dei leader che sono andati via un anno fa

Altro tema, che De Laurentiis dovrà trattare e risolvere, riguarda Zielinski e Lozano, entrambi con il contratto in scadenza tra un anno. Del polacco e del messicano scrive così l'edizione odierna di Tuttosport.

"Il club è stato chiaro, tutti e due sono alle soglie dei 30 anni (28 il messicano e 29 il polacco) e non è possibile rinnovare secondo le loro legittime aspettative. Con Lozano e Zielinski sarà adottato lo stesso sistema dei leader che sono andati via un anno fa: rinnovo al ribasso per la metà di quanto percepiscono attualmente (4,5 il Chucky e quasi 5 il polacco). In assenza di accordo saranno ascoltate le offerte di altri club (finora nessuno li ha richiesti), altrimenti sarà fatto ricorso all’esclusione dalla rosa. Il club ha chiesto una risposta prima della partenza del ritiro, per sapere se sarà possibile contare su di loro anche nella prossima stagione.